Жителей Ингушетии предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества 

Распространенная схема выглядит так: в сообщении мошенники представляются сотрудниками ведомств — Социального фонда, налоговой службы, Банка России — и обращаются к человеку по имени-отчеству. Как правило, они сообщают о необходимости переоформить или отменить «цифровую доверенность», что вызывает беспокойство. В конце сообщения указан номер телефона «профильного ведомства», по которому предлагается срочно позвонить.

На самом деле этот номер принадлежит злоумышленникам. Если человек перезванивает, у него начинают запрашивать коды из СМС или убеждают перевести деньги на «безопасный счет». Эти коды нужны мошенникам, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на портале «Госуслуги».

«Главное правило — не поддаваться на провокацию и не торопиться. Мошенники всегда создают ощущение срочности, чтобы вы не успели подумать. Если вам написали или позвонили якобы из госведомства — не отвечайте и не перезванивайте по указанному номеру. Настоящие сотрудники государственных служб не пишут в мессенджерах и не решают вопросы через СМС. Возьмите паузу, проверьте информацию: позвоните в ведомство по номеру, указанному на его официальном сайте, или обратитесь в МФЦ. И ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте коды из СМС и данные банковских карт — это ключи к вашим деньгам», — отметил руководитель Отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Если вы получили такое сообщение — не отвечайте на него и не перезванивайте по указанному номеру. При сомнениях позвоните в ведомство по номеру с официального сайта или обратитесь в МФЦ, говорится в релизе.