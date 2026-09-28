Совместный прием УПЧ и президента Адвокатской палаты прошел в Ингушетии

Мероприятие реализовано в рамках первого Общероссийского дня юридической помощи «Уполномочена помогать», учрежденного федеральным УПЧ Яной Лантратовой.

В ходе приема гражданам предоставили правовые консультации по различным обращениям. Одно из них поступило от студентки колледжа, которой приостановили выплату пенсии по случаю потери кормильца из-за ошибочных сведений о ее трудоустройстве. При этом заявительница продолжает обучение по очной форме и не работает. Ей разъяснили порядок восстановления социальной выплаты и оказали необходимую практическую помощь.

Также в работу принято обращение о направлении официального международного запроса в Казахстан для подтверждения трудового стажа. Полученные сведения необходимы заявителю для последующего перерасчета и увеличения пенсионных выплат.

Все вопросы, поднятые в ходе совместного приема, зарегистрированы в установленном порядке и взяты на личный контроль уполномоченного. По ним будут направлены официальные запросы в компетентные органы и ведомства для принятия необходимых мер.

Отмечается, что новый формат правозащитной работы планируется проводить ежеквартально. Его цель — повысить доступность квалифицированной юридической помощи, обеспечить дополнительные гарантии защиты прав и свобод граждан и оперативнее реагировать на системные проблемы.