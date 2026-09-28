В селе Сагопши Малгобекского района благоустраивают четыре улицы

В сельском поселении Сагопши продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети и благоустройству территории, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобекского района.
В настоящее время ремонт проводится на улицах 70 лет Депортации, Медова, Ахриева и Джабагиева. На данных участках обновляется дорожное полотно, обустраиваются пешеходные зоны и не только. Работы направлены на улучшение состояния уличной инфраструктуры и создание более комфортных и безопасных условий для жителей.
Кроме того, на улице Гарданова обустроен тротуар протяжённостью 250 метров. Также в рамках благоустройства в черте населенного пункта установлено 40 светильников.
«Реализация мероприятий по ремонту улиц и благоустройству территории сельского поселения продолжаются», — подытожил собеседник.