В селе Сагопши Малгобекского района благоустраивают четыре улицы

В настоящее время ремонт проводится на улицах 70 лет Депортации, Медова, Ахриева и Джабагиева. На данных участках обновляется дорожное полотно, обустраиваются пешеходные зоны и не только. Работы направлены на улучшение состояния уличной инфраструктуры и создание более комфортных и безопасных условий для жителей.

Кроме того, на улице Гарданова обустроен тротуар протяжённостью 250 метров. Также в рамках благоустройства в черте населенного пункта установлено 40 светильников.

«Реализация мероприятий по ремонту улиц и благоустройству территории сельского поселения продолжаются», — подытожил собеседник.