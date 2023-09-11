Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до десяти лет

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет, рассказал в беседе с РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. «Сбер» решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — заявил он в интервью в рамках ВЭФ.

Царев отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, ее можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент.

«Наша «СберКарта» — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на десять лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», — добавил первый замглавы Сбербанка.

Он также назвал важным, что таким решением Сбербанк снижает объем пластикового мусора, образующегося при утилизации карт.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.