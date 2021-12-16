«Птицекомплекс открыл мясоперерабатывающий завод с объемом производства продукции от 20 до 40 тонн ежедневно», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, предприятие выпускает тушки, филе грудки большое и малое, крыло целое, плечевая и локтевая части, бедро, филе бедра, фарш и др.

Помимо прочего предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции.

Завод предлагаем продукцию в охлажденном и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки.

Для жителей республики при розничной торговле оптовые цены сохраняются. Предусмотрена бесплатная доставка продукции на свадебные и другие мероприятия. Идейки выращены исключительно на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки. Продукция соответствует стандартам международной марки «халяль». Процесс убоя птицы происходит в соответствии с требованиями ислама.

По графику птицу реализуют на рынках в населённых пунктах Сурхахи, Сунжа и Экажево.

Строительство ООО «Птицекомплекс «Южный» началось в 2015 году. Суть инвестпроекта в 3,8 млрд рублей заключается в создании вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки объемом 10 тыс. 235 тонн в год в сельском поселение Южное.

Птицекомплекс состоит из 36 производственных объектов: шести птичников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цехов переработки отходов в мясокостную муку и удобрения, пометохранилища — и еще столько же дополнительных зданий. Площадь застройки превысила 100 тыс. квадратных метров.

Первую продукцию по современной израильской технологии предприятие выпустило осенью этого года.

Инкубационные яйца индейки закупались в Канаде у компании Cuddy Farms. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков инкубационного яйца индейки. Компания поставляет яйца более чем в 20 стран мира на протяжении 60 лет. С компанией Cuddy Farms достигнуты договоренности о поставках инкубационного яйца в соответствии с планами по производству 10 тыс. тонн мяса индейки ежегодно.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, планируется в два раза увеличить объемы производства после запуска новых линий в следующем году. В 2021 году предприятие начало производить до 5 тыс. тонн мяса индейки, уже вылупились цыплята из заложенных в начале мая 75 тыс. яиц. Это — огромное производство. В следующем году показатели увеличат до 10 тыс. тонн.

Для повышения объемов производства у птицекомплекса есть реальные возможности и мощности.

Заработавший в промышленной зоне Малгобекского района проект общей стоимостью 3,8 млрд рублей предполагает выпуск экологически чистой продукции из мяса индейки. Агропредприятие планирует обеспечивать не только Ингушетию, но и другие российские регионы 30 видами экологически чистой халяльной продукции.

По данным пресс-службы Главы и правительства республики, объекты инкубационного цикла, подращивания и доращивания индейки укомплектованы новейшим европейским оборудованием. Комплекс оснащен качественными очистными сооружениями стоимостью 86 млн рублей, его обеспечили необходимым резервом воды.

Производительность предприятия, согласно расчетам, достигнет более 10,2 тыс. тонн продукции в год. Количество создаваемых рабочих мест — 468, в том числе 122 — высокопроизводительных места.