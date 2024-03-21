Экс-руководитель образовательной организации в Ингушетии присваивал зарплату слесаря 

«Правоохранители установили, что к преступлению причастен бывший руководитель заявителя. По версии полиции, он присвоил банковскую карту потерпевшего и в период с 1 января по 31 декабря 2023 года похищал его заработную плату. Общая сумма ущерба превысила 330 тыс. рублей», — отметил собеседник издания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража). Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.