В Назрановском районе Ингушетии отметили День воспитателя и дошкольного работника

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, на мероприятии присутствовали учителя, воспитатели, сотрудники библиотек и домов культуры, а также представители местных властей.

Почетными гостями стали и. о. главы муниципалитета Мухарбек Аушев, председатель совета депутатов района Идрис Экажев, его заместитель Джабраил Шанхоев.

Праздничную атмосферу создавали дети. Они подготовили творческую программу: пели, читали стихи и танцевали. Неожиданным и приятным моментом стало выступление юных джигитов, которые подарили педагогам поздравительные открытки.

Затем работникам образования вручили почетные грамоты от имени главы республики Махмуда-Али Калиматова. Награды вручили Аушев и Экажев.

Эта встреча стала выражением уважения тем, кто ежедневно заботится о детях, помогает им развиваться и познавать мир.