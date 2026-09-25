Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях участвовали более пяти тысяч атлетов из шестидесяти регионов, представлявших двадцать две дисциплины.

Сборная Ингушетии по всестилевому каратэ отличилась двумя наградами. Так, Магомед Плиев в возрастной группе 16–17 лет (категория СЗ) одержал победу в весе до 80 кг, удостоившись золотой медали. Илез Шаухалов, выступавший в категории 14–15 лет (СЗ), показал третий результат в весе до 54 кг, став обладателем бронзовой награды.

Подготовку спортсменов вели опытные тренеры Абдул-Азит Шаухалов и Ильяс Илиев.