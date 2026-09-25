Спортсмены из Ингушетии привезли «золото» и «бронзу» с XVIII всероссийских юношеских соревнований по боевым искусствам, которые проходили в Анапе на базе спортивного комплекса «Витязь» в Витязево
Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях участвовали более пяти тысяч атлетов из шестидесяти регионов, представлявших двадцать две дисциплины.
Сборная Ингушетии по всестилевому каратэ отличилась двумя наградами. Так, Магомед Плиев в возрастной группе 16–17 лет (категория СЗ) одержал победу в весе до 80 кг, удостоившись золотой медали. Илез Шаухалов, выступавший в категории 14–15 лет (СЗ), показал третий результат в весе до 54 кг, став обладателем бронзовой награды.
Подготовку спортсменов вели опытные тренеры Абдул-Азит Шаухалов и Ильяс Илиев.