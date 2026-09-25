Глава Ингушетии проверил ход возведения многофункционального комплекса в Магасе

Пространство в подземной части площади более 13 лет фактически не использовалось по назначению. При этом объект расположен рядом с Башней Согласия — одним из главных символов столицы республики. Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, жители неоднократно интересовались перспективами развития данной территории.

Реализацией проекта занимается группа компаний «Сафмар». По словам Главы Ингушетии, этот вопрос неоднократно обсуждался с Микаилом Гуцериевым, после чего было принято решение о практическом воплощении инициативы.

«Важно, чтобы комплекс стал частью городской и туристической инфраструктуры Магаса. Человек должен иметь возможность приехать сюда не на короткую прогулку, а провести целый день — посетить достопримечательности, пообедать, отдохнуть с семьей», — прокомментировал Махмуд-Али Калиматов.

Первоначально сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2024 году, однако в ходе работ потребовалась корректировка проектных решений, прежде всего в подземной части. После перерасчета нагрузок специалисты определили необходимость дополнительного усиления конструкций — предусмотрена установка 86 опорных колонн. Это повлияло на сроки строительства, при этом безопасность будущего комплекса остается приоритетом.

В настоящее время перед подрядчиком стоит задача до конца октября установить окна и фасадные конструкции, после чего перейти к основным внутренним работам. В ходе осмотра также проверили системы вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, пожарной безопасности, резервного питания и работу фонтанов.

Отмечается, что площадь подземной части комплекса составит более 5,5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся кинозалы, боулинг, детский развлекательный центр площадью около 800 кв. метров, VR-клуб, фитнес-зоны и коммерческие помещения. Проектом предусмотрены эскалаторы и панорамный лифт, в том числе для маломобильных граждан.

Отдельное внимание уделили благоустройству площади. Здесь планируется разместить фонтаны, озелененные зоны, а также места для отдыха и прогулок. Глава Ингушетии поручил внимательно подойти к подбору деревьев и формированию зеленых зон, чтобы территория была комфортной для жителей и гостей столицы.

Также на строительной площадке поручено установить информационные баннеры с проектом комплекса, данными о площади здания и подземной части. Информация о ходе работ, выполненных этапах и дальнейших планах должна регулярно доводиться до жителей.

«В следующем году Ингушетии исполняется 35 лет. Обновленная площадь Согласия будет долгожданным подарком для населения республики и новым местом притяжения для семей, молодежи и гостей нашей столицы», — добавил Глава региона.

Калиматов также поблагодарил Микаила Гуцериева за поддержку проектов в республике, отметив его участие в восстановлении и реставрации башен, благоустройстве кладбищ, развитии IT-образования и реализации других инициатив.

«Это работа, результат которой остается в республике и будет служить людям долгие годы», — резюмировал руководитель субъекта.