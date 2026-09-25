В Назрани проводится планомерная работа по обновлению сетей водоснабжения

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, по итогам такой работы специалисты приступили к замене изношенной трубы на улице Советской в Альтиевском административном округе города протяжённостью порядка 600 метров.

Отмечается, что на данном участке регулярно происходили порывы, из-за которых часть округа периодически оставалась без водоснабжения.

Градоначальник Руслан Оздоев проверил ход работ, пообщался с подрядчиками и обсудил сроки их завершения. Особое внимание было обращено на качество проводимых работ и необходимость минимизировать неудобства для жителей.