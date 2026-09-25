В Миннаце Ингушетии подвели итоги детского конкурса «Да миру, нет террору»

Павел Цороев
Фото:
Миннац РИ

В Миннаце Ингушетии наградили победителей конкурса детского рисунка «Да миру, нет террору» среди учащихся 5–9 классов. Творческое соревнование было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как информировали газету «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, компетентное жюри определило трёх призёров: I место — Шанхоев Исмаил, II место — Плиев Ибрагим, III место — Гадаборшева Фатима. Отмечается, что все участники конкурса получили памятные подарки.

Мероприятие было направлено на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирование у школьников толерантности, гражданской позиции и неприятия любых проявлений насилия.

В своих работах юные художники выразили стремление к миру, безопасности и взаимопониманию.

Заместитель министра Хамзат Хашиев поздравил ребят с заслуженными результатами и поблагодарил всех участников за активное участие.

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