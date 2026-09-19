К завершению второго дня голосования в Ингушетии явка достигла 61,5%

По словам начальника организационно-правового отдела избирательной комиссии Мусы Горчханова, свой выбор сделали 158 423 жителя республики из 258 645 включенных в списки.

Он отметил, что не зафиксировано ни одного нарушения избирательного законодательства. Голосование проходит в штатном режиме при полном взаимодействии всех ответственных ведомств.