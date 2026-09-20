Все 142 избирательных участка в Ингушетии открылись вовремя 

По его словам, участки функционируют в штатном режиме, для жителей созданы все условия для голосования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.

Традиционно выборы проходят в течение трех дней, чтобы каждый избиратель мог выразить свою гражданскую позицию в удобное время. 18 и 19 сентября нарушений закона не зафиксировано, жалоб также не поступало.

Согласно законодательству, подготовку к выборам в субъекте осуществляют республиканский избирком, 9 территориальных избирательных комиссий и 142 участковые комиссии.

Всего в Ингушетии правом голоса обладают 258 645 человек. По итогам 19 сентября явка избирателей превысила 61%.