Глава Ингушетии: на избирательных участках складывалась особая атмосфера

«Выступления творческих коллективов, доброжелательный настрой членов избирательных комиссий и, конечно, сами избиратели — все это создавало атмосферу единства, хорошего настроения и взаимного уважения», — написал Глава Ингушетии.

Он адресовал особые слова благодарности старейшинам и молодежи за активность, инициативность и ответственное отношение. Выразил признательность участникам специальной военной операции и членам их семей за стойкость, мужество и гражданскую позицию.

«Благодарю также многодетные семьи, представителей общественных организаций и всех жителей республики, которые в эти дни пришли на избирательные участки. Спасибо каждому, кто своим участием показал неравнодушие и ответственное отношение к будущему нашей республики и страны. Завтра — заключительный день голосования. Уверен, что он пройдет спокойно, организованно и с активным участием наших жителей», — подчеркнул руководитель региона.

Глава добавил, что по данным Избиркома республики явка избирателей на 20 часов составила 61,05%. Лидерами стали: Магас — 76,81%, Сунженский район — 63,40% и Назрань — 63,17%.

Напомним, в Ингушетия проходят выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания региона.