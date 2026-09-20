На избирательных участках в Ингушетии дежурят медики 

Пункты голосования полностью оснащены необходимым оборудованием для мониторинга состояния здоровья и оказания первой помощи. В распоряжении медиков имеются тонометры, глюкометры, необходимые лекарственные препараты.

Особое внимание уделяется пожилым людям, гражданам с хроническими заболеваниями и всем, кому может потребоваться поддержка специалиста.

Между тем, министр здравоохранения республики Зара Албакова проголосовала на одном из участков в Сунже 19 сентября.

Руководитель ведомства отметила, что обычно голосует в первый день, но 18 сентября была занята важным событием: в сельском поселении Чемульга Сунженского района состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта.