Представитель МВД Ингушетии посетил избирательный участок в селе Гейрбек-Юрт 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба МВД по Ингушетии

Заместитель министра внутренних дел по республике, подполковник полиции Константин Розыгрин посетил общеобразовательную школу в сельском поселении Гайрбек-Юрт. В этом учебном заведении расположен 717-й избирательный участок, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района. 

В рамках визита представитель ведомства проверил организацию работы участковой комиссии и ознакомился с ходом голосования. Особое внимание было уделено оценке условий, созданных для всех участников избирательного процесса. 

Отметим, что Гейрбек-Юрт является одним из самых малочисленных населенных пунктов Назрановского района и республики в целом, здесь проживает около 300 человек.

Выборы
Мониторинг
МВД