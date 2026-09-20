Представитель МВД Ингушетии посетил избирательный участок в селе Гейрбек-Юрт 

Заместитель министра внутренних дел по республике, подполковник полиции Константин Розыгрин посетил общеобразовательную школу в сельском поселении Гайрбек-Юрт. В этом учебном заведении расположен 717-й избирательный участок, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
В рамках визита представитель ведомства проверил организацию работы участковой комиссии и ознакомился с ходом голосования. Особое внимание было уделено оценке условий, созданных для всех участников избирательного процесса.
Отметим, что Гейрбек-Юрт является одним из самых малочисленных населенных пунктов Назрановского района и республики в целом, здесь проживает около 300 человек.