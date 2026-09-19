Вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев: на выборах каждый голос имеет значение

Хусейн Плиев
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пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

Первый заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев принял участие в выборах и призвал жителей не оставаться в стороне, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики. 

На избирательный участок вице-премьер пришел вместе со своей матерью, отметив, что это уже стало доброй семейной традицией.

«Иногда можно услышать мнение, что один голос ничего не меняет. Я с этим не согласен. У каждого есть возможность выразить свою позицию, чем нужно пользоваться», - подчеркнул Магомед Евлоев.

Напомним, в Ингушетии 18-20 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и Народного собрания VIII созыва.

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