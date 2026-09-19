УПЧ в Ингушетии посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами

Уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы и Народного собрания региона, сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе ведомства.
Вместе с председателем республиканской Общественной палаты Ляйлой Амерхановой правозащитник ознакомился с внутренними процессами работы штаба, провел встречу с экспертами, волонтерами и членами организации.
Ключевой функцией штаба является обеспечение прозрачности и открытости электорального процесса. В оперативном режиме сюда стекается информация со всех 142 избирательных участков региона, где дежурят независимые наблюдатели, прошедшие подготовку в Общественной палате.
Помимо этого, благодаря техническому оснащению Центра общественного наблюдения, организовано непрерывное онлайн-видеонаблюдение за голосованием.
Ибрагим Цечоев дал положительную оценку уровню организации мониторинга и цифровой безопасности системы. Он акцентировал внимание на том, что прямой контакт с участками играет важнейшую роль в защите конституционных прав граждан и позволяет мгновенно реагировать на нештатные ситуации.