Глава Совета старейшин Ингушетии Мурат Даскиев принял участие в голосовании

Председатель Совета старейшин Мурат Даскиев сегодня принял участие в голосовании. Свой гражданский долг он исполнил на одном из избирательных участков в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
Лидер общественной организации отметил важность активной гражданской позиции и ответственного отношения к парламентским выборам со стороны каждого жителя региона.
По его словам, процесс голосования в Назрани идет в обычном режиме, на участках обеспечены все условия для комфортного волеизъявления граждан и работы комиссий.