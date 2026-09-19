Глава Совета старейшин Ингушетии Мурат Даскиев принял участие в голосовании

Лидер общественной организации отметил важность активной гражданской позиции и ответственного отношения к парламентским выборам со стороны каждого жителя региона.

По его словам, процесс голосования в Назрани идет в обычном режиме, на участках обеспечены все условия для комфортного волеизъявления граждан и работы комиссий.