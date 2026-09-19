Явка на выборах в столице Ингушетии превысила 56% 

Он отметил, что наиболее высокая явка сейчас в Магасе — 56,78%, Назрани — 49,55%, Малгобеке — 47,87% и Малгобекском районе — 47,80%. В Назрановском районе проголосовали 46,60%, в Сунже — 45,79%.

«Все избирательные участки работают в штатном режиме. Главное, что жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Хочу подчеркнуть, что сегодня и завтра у жителей республики остается возможность прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Спасибо всем, кто уже принял участие в голосовании», — поблагодарил Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», на 15 часов второго дня голосования, проголосовали более 120 тыс. человек из 258 645, имеющих право голоса.