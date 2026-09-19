Родители Героя России из Ингушетии проголосовали в школе, носящей имя их сына 

Как отметил в своем Telegram-канале Глава Ингушетии, Курейш и Марем Боковы более полувека посвятили педагогике, воспитав не одно поколение жителей республики. Их профессиональный путь неразрывно связан с местной школой, которая теперь носит имя их сына.

«Мустафа выбрал путь офицера и служения Отечеству. Ценности, которые формировались в семье, нашли продолжение в его жизненном выборе. В стенах школы, где многие годы отдали его родители бережно хранится память о нем. Для Курейша и Марем Боковых это особенное место — школа, которой они посвятили десятилетия своей жизни и где когда-то начинался путь их сына», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что Мустафа Боков с первых дней участвовал в СВО, командуя батальоном. После тяжелого ранения герой вернулся в строй, но 15 мая 2023 года погиб в бою. Указом Президента Владимира Путина подполковнику посмертно присвоено звание Героя России.

Курейш Боков подчеркнул, что считает своим долгом проголосовать. По его словам, это должно быть важно для каждого гражданина.