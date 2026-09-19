В Ингушетии создают уютную атмосферу для голосующих 

Отмечается, что площадки организованы в различных муниципалитетах, чтобы люди могли сделать небольшой перерыв после голосования и пообщаться. Здесь можно согреться горячим чаем и подкрепиться свежей выпечкой

Помимо этого, атмосферу праздника создают творческие коллективы: перед избирателями выступают артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, Республиканского центра театра, кино и креативных индустрий, также самодеятельные коллективы.