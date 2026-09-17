Назрань делится опытом на выставке «PRO Озеленение & Растения 2026» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в Минеральные Воды, где проходит мероприятие, приехали заместитель главы города Милана Мархиева, заместитель директора управления ЖКХ по вопросам благоустройства и озеленения Лида Ужахова, а также главный специалист отдела имущественных отношений мэрии Фатима Кульбужева.

Для Назрани участие в выставке — возможность представить собственный опыт в сфере озеленения и благоустройства, познакомиться с современными технологиями и решениями, а также обменяться практиками с коллегами из других регионов.

«В последние годы в Назрани проводится большая системная работа по озеленению улиц, парков и общественных территорий, созданию новых зелёных зон и обновлению существующих пространств», — подчеркнул мэр Назрани Руслан Оздоев.