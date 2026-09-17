В селе Барсуки Ингушетии состоялся сход граждан в преддверии выборов

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы собрания, в мероприятии приняли участие жители села, главы сельских поселений Назрановского муниципального района, депутаты и представители общественности.

В качестве спикеров выступили и. о. главы Назрановского района Мухарбек Аушев, председатель территориальной избирательной комиссии Эсет Хаутиева, председатель Совета депутатов района Идрис Экажев, его заместитель Джабраил Шанхоев, а также религиозный деятель Али Дзортов и главный специалист-инспектор Контрольно-счётной палаты региона Рамазан Тутаев.

Отмечается, что в ходе встречи участникам рассказали о предстоящем избирательном процессе, порядке голосования, а также о значении участия граждан в выборах.

Особое внимание было уделено вопросам организации работы избирательных участков и обеспечению возможности для каждого избирателя реализовать своё конституционное право. Жители села смогли задать интересующие вопросы и получить разъяснения по организации и проведению предстоящего голосования.

Сход стал площадкой для открытого диалога с населением и обсуждения вопросов, связанных с предстоящими выборами.