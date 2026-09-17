Национальная библиотека Ингушетии готовится к открытию обновлённых помещений

Открытие обновлённых помещений запланировано на ближайшее время. В настоящее время строительная компания выполняет последние отделочные работы. Сотрудники библиотеки приступили к переносу и расстановке фондов в подготовленных хранилищах. Книги, журналы и газеты размещаются на стеллажах под контролем специалистов-библиографов.

Проведённый ремонт и благоустройство позволят улучшить условия хранения библиотечных фондов, создать более комфортные рабочие места для специалистов и обеспечить необходимые условия для сохранности документов.

В обновлённых корпусах также предусмотрены отдельные помещения для серверного оборудования, работы специалистов по автоматизации и оцифровке фондов. Это расширит возможности библиотеки по созданию электронных ресурсов и оцифровке национального краеведческого фонда.

Ожидается, что после завершения работ библиотека сможет повысить качество обслуживания читателей, в том числе расширить доступ к информационным услугам в онлайн-формате.