Глава Ингушетии поздравил Асет Ужахову с присвоением звания «Мать-героиня»

Он напомнил, что это символ благодарности государства за самоотверженный труд матерей, а горожанка «воспитала 11 детей в духе лучших традиций ингушского народа».

«Старшие дети внесли свой вклад в сферы здравоохранения и образования, младшие продолжают радовать нас своими успехами в учебе и спорте. Получение звания для Асет Ахметовны — признание ее бесконечного труда и любви, а для нас — напоминание о том, что крепкая семья является основой процветания нашего общества и государства», — подчеркнул руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов пожелал многодетной матери и ее семье здоровья, счастья и благополучия.

Асет Ужахова удостоена высшего звания России «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».