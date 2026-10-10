Международный блог-тур «Открой Ингушетию» стартовал в регионе

Напомним, блог-тур организован региональным министерством культуры и туризма совместно с АНО «Союз активной молодёжи Ингушетии». К участию в проекте также привлечены соорганизаторы — АНО «Безликие», АНО развития молодёжных инициатив и поддержки межкультурного диалога «Этностарт», а также местное отделение Российского общества «Знание». Информационным партнёром выступает Продюсерский центр «Инсайт Люди Магас».

«Идея блог-тура — помочь гостям увидеть за красивыми пейзажами самобытную культуру и живые истории, которыми захочется поделиться со своей аудиторией. Для нас важно, чтобы гости увезли отсюда не только красивые кадры, но и желание вернуться. Чтобы за каждой их публикацией стояло личное знакомство с республикой, а у тех, кто увидит эти истории, появился интерес открыть Ингушетию для себя», — отмечают организаторы.

Программа предусматривает знакомство с архитектурным достоянием Ингушетии, восхождение на Столовую гору и не только. Также участники побывают в Магасе, посетят Башню Согласия.

Международный блог-тур и информационный тур для представителей туристической отрасли проводятся при финансовой поддержке министерства культуры и туризма Ингушетии за счёт средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных по итогам конкурсного отбора на развитие туристической отрасли.

Мероприятие призвано познакомить гостей с туристическим потенциалом субъекта и расширить представление об Ингушетии за её пределами. Впереди участников ждут новые впечатления, а их публикации позволят широкой аудитории увидеть регион глазами путешественников.