В Ингушетии в рамках акции «Сохраним лес» высадят 3 тыс. деревьев 

Основной площадкой станет республиканская спортивно-тренировочная база в сельском поселении Мужичи Сунженского района. На ее территории высадят 2 тысячи саженцев ясеня обыкновенного и белой акации. Работы проведут по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Место выбрано не случайно: база ежегодно принимает участников спортивных, патриотических и экологических мероприятий из разных регионов страны.

Еще 500 деревьев посадят в сельском поселении Нестеровское на улице Шоссейная. Столько же саженцев высадят в Малгобеке на территории детского сада.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года. Ее цель: восстановление лесов, пострадавших от пожаров, вырубок и других негативных факторов. В 2026 году по стране планируется высадить около 70 млн деревьев, за все время акции уже появилось более 430 млн новых деревьев. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».