Лучников Ингушетии наградили за победу и организацию чемпионата России 

Награды получили Магомед Евлоев, Адам Султыгов, Хаваж-Багаудин Султыгов, Аслан Гайтукиев, Магомет-Башир Султыгов, Умар Дашлакиев, Алихан Гаирбеков и Адам Матиев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона.

«Поздравляю вас с успешным выступлением на чемпионате России. Вы достойно представили республику, заняв первое место в общекомандном зачете, также внесли большой вклад в организацию соревнований. Такие результаты возможны благодаря упорным тренировкам и командной работе. Желаю вам новых побед и достижений», — отметил Руслан Белхороев.

Чемпионат России по 3D-стрельбе из лука проходил в республике в июле текущего года. Соревнования принимали спортивно-туристический центр «Мужичи» и древний башенный комплекс Эгикал в Сунженском и Джейрахском районах. В турнире участвовали более 350 спортсменов из разных регионов страны.

Участники отметили высокий уровень подготовки и организации чемпионата. Спортсмены рассказали о трассах, проложенных в естественном ландшафте, выразили восхищение красотой горной Ингушетии.