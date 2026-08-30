Глава Ингушетии поздравил Раиса и жителей Татарстана с двойным праздником 

В своем обращении, опубликованном Telegram-канале, Глава Ингушетии отметил, что сегодняшний день символизирует неразрывную связь истории, современности и будущего Татарстана, поскольку «это республика с сильным характером, бережным отношением к своим традициям и уверенностью в завтрашнем дне. Казань по праву стала одним из символов современной России — открытым, динамичным и самобытным городом».

«Для нас особенно ценны добрые и доверительные отношения, которые сложились между Ингушетией и Татарстаном. Уверен, что взаимное уважение, человеческое тепло и готовность поддерживать друг друга и дальше будут служить основой для новых совместных дел и инициатив», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал Татарстану мира, благополучия и дальнейшего развития, а всем его жителям — здоровья, счастья и уверенности в будущем, добавив: «Пусть республика с каждым годом становится сильнее, а Казань продолжает радовать своими достижениями и гостеприимством».