Глава Ингушетии поздравил студентов и преподавателей колледжей с днем СПО

«Колледж — это возможность раньше выбрать профессию и получить практические навыки. Особенно важно, что у ребят появляется больше возможностей получить востребованную профессию и затем найти применение своим знаниям в Ингушетии», — отметил Глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в республике растет интерес к среднему профессиональному образованию. Обновляются колледжи в рамках национального проекта «Молодежь и дети», оборудование и мастерские, развивается проект «Профессионалитет», принимаются меры для того, чтобы сделать подготовку специалистов максимально связанной с реальными потребностями экономики.

«Хочу поблагодарить преподавателей и мастеров. Именно от них во многом зависит, с какими знаниями и навыками молодые люди начнут свой профессиональный путь. Желаю студентам уверенности в своих силах, хороших наставников и интересной профессиональной дороги. А педагогам — благодарных учеников, успехов в работе и новых возможностей для развития», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, День среднего профессионального образования был учрежден указом Президента России от 25 июля 2022 года. Дата праздника имеет историческое обоснование: 2 октября 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах», с которого началось создание системы подготовки и распределения квалифицированных рабочих из городской и сельской молодежи.