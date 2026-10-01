Министр внутренних дел по Ингушетии Владимир Котов провел прием граждан 

Министр дал поручения руководителям профильных подразделений оказать содействие в решении озвученных проблем, взяв на контроль решение всех поступивших обращений.

«Люди идут к нам с важными для них вопросами и ни один человек, обратившийся в полицию, не останется один на один со своей бедой, он обязательно получит всю помощь, которую мы можем оказать ему в рамках закона», — отметил Владимир Котов.

Подобные встречи руководством МВД республики проводятся постоянно в целях укрепления доверия граждан к органам внутренних дел.

С графиком личного приема граждан руководящим составом ведомства можно ознакомиться на интернет-сайте 06.мвд.рф в разделе «Для граждан».