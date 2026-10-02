Региональный этап проекта «Вызов Первых» прошел в Сунже Ингушетии

Участникам предстояло проверить свои физические способности в различных дисциплинах. В программу вошли эстафетный бег, вышибалы, прыжки в длину, челночный бег, поднимание туловища и другие упражнения на скорость, выносливость и гибкость. Дисциплины для соревнований предлагали сами участники.

«Вызов Первых» — спортивный проект Движения Первых, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. Также он способствует подготовке школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО", — подчеркнул собеседник.

Победители регионального этапа получат возможность представить Ингушетию в финале Всероссийского проекта.