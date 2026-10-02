Региональный этап проекта «Вызов Первых» прошел в Сунже Ингушетии

Рабия Цолоева
Фото:
Отделение Движения Первых в Ингушетии

В Сунже на стадионе имени Дьякова состоялся региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых». В спортивных испытаниях приняли участие активисты Движения Первых со всего субъекта, информировали «Ингушетию» в пресс-службе организации.

Участникам предстояло проверить свои физические способности в различных дисциплинах. В программу вошли эстафетный бег, вышибалы, прыжки в длину, челночный бег, поднимание туловища и другие упражнения на скорость, выносливость и гибкость. Дисциплины для соревнований предлагали сами участники.

«Вызов Первых» — спортивный проект Движения Первых, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. Также он способствует подготовке школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО", — подчеркнул собеседник.

Победители регионального этапа получат возможность представить Ингушетию в финале Всероссийского проекта.

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