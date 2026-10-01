В селе Нижние Ачалуки Ингушетии завершили благоустройство кладбища 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

В сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района завершены работы по благоустройству территории сельского кладбища. Обновление выполнено в рамках масштабной программы по приведению в порядок мест захоронений, которая реализуется по инициативе президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева при поддержке Главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики, на территории полностью заменили ограждение, обустроили подъездную дорогу и парковочные площадки. Кладбище очистили от густой растительности и привели в порядок отдельные участки захоронений. Также отремонтировали молельную комнату и помещения для омовения и хранения хозяйственного инвентаря. 

До проведения работ состояние территории и подъездных путей создавало сложности для местных жителей, особенно в период непогоды. Теперь посещение кладбища стало более удобным. 

Программа благоустройства мест захоронений в республике реализуется поэтапно. С 2023 года в Ингушетии уже приведено в порядок более 90 мусульманских и христианских кладбищ. В 2026 году работы запланированы еще на 15 объектах в трех районах республики.

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