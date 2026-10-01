В селе Нижние Ачалуки Ингушетии завершили благоустройство кладбища 

Как сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики, на территории полностью заменили ограждение, обустроили подъездную дорогу и парковочные площадки. Кладбище очистили от густой растительности и привели в порядок отдельные участки захоронений. Также отремонтировали молельную комнату и помещения для омовения и хранения хозяйственного инвентаря.

До проведения работ состояние территории и подъездных путей создавало сложности для местных жителей, особенно в период непогоды. Теперь посещение кладбища стало более удобным.

Программа благоустройства мест захоронений в республике реализуется поэтапно. С 2023 года в Ингушетии уже приведено в порядок более 90 мусульманских и христианских кладбищ. В 2026 году работы запланированы еще на 15 объектах в трех районах республики.