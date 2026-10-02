Очередную партию помощи для бойцов на передовой собрали в Ингушетии

Очередную партию необходимого оборудования и продовольствия для военнослужащих, находящихся на Сумском направлении, собрали в республике в рамках проекта «Всё для Победы». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
За счет средств, собранных в ходе реализации вышеуказанной инициативы, для бойцов приобрели две автомобильные радиостанции. К формированию груза также присоединились различные организации и ведомства Ингушетии.
Управление Федерального казначейства по региону передало два инверторных генератора, РТПЦ Ингушетии — автомобиль «Нива». Представители УФСБ России по Ингушетии в свою очередь подготовили для военнослужащих продукты длительного хранения.
Гуманитарную помощь уже передали бойцам на передовую. Организаторы отмечают, что формирование таких грузов становится возможным благодаря участию местных жителей и организаций, вкладывающих посильную лепту в оказании помощи землякам.