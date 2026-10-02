Очередную партию помощи для бойцов на передовой собрали в Ингушетии

За счет средств, собранных в ходе реализации вышеуказанной инициативы, для бойцов приобрели две автомобильные радиостанции. К формированию груза также присоединились различные организации и ведомства Ингушетии.

Управление Федерального казначейства по региону передало два инверторных генератора, РТПЦ Ингушетии — автомобиль «Нива». Представители УФСБ России по Ингушетии в свою очередь подготовили для военнослужащих продукты длительного хранения.

Гуманитарную помощь уже передали бойцам на передовую. Организаторы отмечают, что формирование таких грузов становится возможным благодаря участию местных жителей и организаций, вкладывающих посильную лепту в оказании помощи землякам.