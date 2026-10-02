Ингушский футболист Халид Долтмурзиев забил гол за молодежную сборную Грузии

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в гостевой встрече против Северной Ирландии команды сыграли вничью — 1:1, а гол Халида стал главным событием для грузинской стороны.

Халид открыл счёт на 54 й минуте — и сделал это эффектно. Ему удался великолепный дальний удар, который не оставил шансов голкиперу соперника. Красивый гол не только вывел сборную Грузии вперёд, но и стал отличным подтверждением того, что вызов в национальную команду был абсолютно правильным шагом.

Футболист провёл на поле практически всю игру и был заменён только на 87 й минуте — его сменил Торнике Кварацхелия.

Отмечается, что после непростого периода, связанного с травмами, он сумел вернуться в хорошую форму, стабильно выступать за клуб и теперь — заявить о себе в составе сборной.