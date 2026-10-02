За год в Ингушетии на 20% выросло число банкоматов и терминалов 

Отмечается, что жители республики все активнее используют безналичные расчеты. Только во втором квартале этого года по банковским картам совершено 3,4 млн операций. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма операций выросла на 19% и превысила 27 млн рублей.

Количество платежных карт, выпущенных в регионе, достигло 670 тысяч. На каждого жителя республики в среднем приходится более одной банковской карты.

«Рост инфраструктуры и количества безналичных операций говорит о повышении доверия жителей к современным способам оплаты. Банки наращивают присутствие в регионе, бизнес внедряет новые сервисы, делая расчеты более удобными. Это результат совместной работы Банка России, региональных властей и финансового сектора. Важно, что финансовые услуги становятся не только доступнее, но и безопаснее», — отметил руководитель Отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Развитие альтернативных способов получения финансовых услуг — часть проекта по повышению финансовой доступности в регионе. Его совместно реализуют Отделение Банка России, правительство республики, муниципальные образования, банки и операторы связи.