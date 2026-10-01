Школьники Ингушетии посетили предприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 

Ребята посетили три предприятия: ООО «РИАК», «Тим» и АО «ЖБИ». На первом предприятии школьникам показали полный цикл выпуска алюминиевой продукции: от подготовки сырья до экструзии, обработки и финишной отделки профилей. Они также узнали о современном оборудовании и требованиях к качеству готовых изделий.

В обществе с ограниченной ответственностью «Тим» учащиеся ознакомились с технологией производства сухих строительных смесей. Специалисты рассказали о подготовке и дозировке компонентов, соблюдении технологических норм и контроле качества.

На «ЖБИ» школьники увидели, как изготавливают сборно-монолитный бетон и железобетонные конструкции, применяемые при строительстве жилых домов, социальных и промышленных объектов.

Такие экскурсии позволяют учащимся не только получить представление о современных производствах, но и напрямую пообщаться со специалистами, чьи профессии востребованы на предприятиях региона, отметили в кабинете министров.