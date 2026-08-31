Столичные эксперты повышают квалификацию неврологов Ингушетии 

Занятия ведут преподаватели кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профобразования Минздрава страны. В ходе обучения участники осваивают современные алгоритмы диагностики и терапии неврологических патологий, оттачивают практические навыки и изучают актуальные стандарты медпомощи.

Данная программа особенно актуальна для региона, так как ИРКБ является ключевым звеном в борьбе с инсультами. На базе регионального сосудистого центра развернуто 30 коек для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 6 из которых относятся к реанимационным.

Полученные компетенции позволят врачам улучшить качество лечения и реабилитации пациентов.