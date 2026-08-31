Постпред Ингушетии в Москве был отмечен благодарностью за поддержку бойцов СВО

Павел Цороев
Фото:
Постпредство РИ

Постоянный представитель республики при Президенте России посетил Фонд «Защитники Отечества», где по указанию его руководителя Анны Цивилевой ему вручили награду. 

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве региона, поводом для награждения стали высокие профессиональные качества и деятельное участие Муслима Оздоева в работе регионального филиала государственного фонда, созданного для помощи участникам спецоперации.

«Эта награда подчеркивает заслуги Оздоева в деятельности Фонда и его вклад в поддержку бойцов и их близких», — подчеркнули организаторы церемонии.

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