Постпред Ингушетии в Москве был отмечен благодарностью за поддержку бойцов СВО

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве региона, поводом для награждения стали высокие профессиональные качества и деятельное участие Муслима Оздоева в работе регионального филиала государственного фонда, созданного для помощи участникам спецоперации.

«Эта награда подчеркивает заслуги Оздоева в деятельности Фонда и его вклад в поддержку бойцов и их близких», — подчеркнули организаторы церемонии.