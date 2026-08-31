Постпред Ингушетии в Москве был отмечен благодарностью за поддержку бойцов СВО

Постоянный представитель республики при Президенте России посетил Фонд «Защитники Отечества», где по указанию его руководителя Анны Цивилевой ему вручили награду.
Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве региона, поводом для награждения стали высокие профессиональные качества и деятельное участие Муслима Оздоева в работе регионального филиала государственного фонда, созданного для помощи участникам спецоперации.
«Эта награда подчеркивает заслуги Оздоева в деятельности Фонда и его вклад в поддержку бойцов и их близких», — подчеркнули организаторы церемонии.