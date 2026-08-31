В СУ СКР по Ингушетии напомнили родителям о кибербезопасности детей

Отправляя ребенка в школу, важно позаботиться о его цифровой безопасности. Чтобы быть спокойными за своих детей, эксперты рекомендуют родителям обсудить с ними несколько простых правил цифровой гигиены, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.
Прежде всего, рекомендуется активировать на устройстве функцию «Родительский контроль», что позволит ограничить время пребывания ребенка в интернете, защитить его от нежелательного контента и отслеживать местоположение.
Также специалисты советуют обязательно подключить двухфакторную аутентификацию. (Это создаст надежный барьер и защитит телефон от взлома). Удалить неиспользуемые и устаревшие приложения. Установить пароль, выбрав комбинацию, которую школьник сможет легко запомнить.
Далее отмечается, что ребенок должен знать номер родителей наизусть. (Добавьте контакт в «Избранное» для быстрого набора). Необходимо интересоваться, с кем ребенок переписывается в мессенджерах и социальных сетях. Школьник должен сообщать взрослым о любых подозрительных просьбах, предложениях заработка или звонках с незнакомых номеров. Лучшая тактика: игнорировать незнакомые вызовы.
«Помните, что доверие между родителями и детьми — это залог не только счастливого, но и безопасного будущего», — подчеркнули в ведомстве.