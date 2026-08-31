Суд в Ингушетии рассмотрит дело о комментарии с национальной неприязнью 

Хусейн Плиев

Прокуратура города Магаса завершила проверку по факту нарушения законодательства о противодействии экстремизму. Поводом для разбирательства стала публикация местного жителя в одной из групп в социальной сети, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, оставил под новостным постом комментарий. Текст сообщения содержал негативную оценку группы лиц, выделенной по национальному признаку и происхождению. 

В действиях автора записи усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды). Материалы дела направлены в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности.

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