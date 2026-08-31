Суд в Ингушетии рассмотрит дело о комментарии с национальной неприязнью 

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, оставил под новостным постом комментарий. Текст сообщения содержал негативную оценку группы лиц, выделенной по национальному признаку и происхождению.

В действиях автора записи усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды). Материалы дела направлены в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности.