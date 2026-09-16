Несанкционированную свалку ликвидировали в селе Инарки Ингушетии

В ходе работ территорию очистили от накопившегося мусора и привели в надлежащее санитарное состояние. Для предотвращения повторного образования свалки на участке установили камеры видеонаблюдения. Они позволят контролировать территорию и фиксировать случаи незаконного размещения отходов.

Руководство села напоминает жителям о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере обращения с отходами. Выброс мусора в неустановленных местах является административным правонарушением и влечёт предусмотренную законом ответственность.

«За незаконное складирование отходов нарушителям может грозить административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от состава правонарушения и статуса нарушителя», — пояснил собеседник.

Жителей призывают бережно относиться к окружающей территории, соблюдать санитарные нормы и вывозить отходы только в установленные места. Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного складирования мусора будет продолжена.