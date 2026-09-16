Выставка к Международному дню памяти жертв фашизма открылась в Назрани

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, экспозиция посвящена трагическим страницам Второй мировой войны и преступлениям немецких и японских милитаристов на оккупированных территориях. Представленные материалы рассказывают о последствиях военных преступлений и напоминают о важности сохранения исторической памяти.

Особое место на выставке занимает Хабаровский процесс 1949 года — судебный процесс над японскими военными преступниками. Его материалы стали важным свидетельством преступлений японского милитаризма и одним из этапов восстановления справедливости в отношении жертв оккупации.

«Посетители смогут познакомиться с фотодокументальными материалами, узнать больше об исторических событиях и осмыслить уроки прошлого. Выставку можно посетить по программе «Пушкинская карта». Билеты доступны на портале vmuzey.com», — подчеркнул собеседник.