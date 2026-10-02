Глава Ингушетии проинспектирует муниципальные антинаркотические комиссии 

«Проеду по городам и районам, чтобы посмотреть не отчеты на бумаге, а реальную работу на местах: что происходит в каждом муниципалитете, где есть проблемные точки, какие семьи и территории требуют особого внимания, как взаимодействуют между собой все службы», — написал Махмуд-Али Калиматов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, муниципальный уровень особенно важен. Глава города или района находится непосредственно на территории и должен понимать, что там происходит. От этой работы во многом зависит общий результат.

«Формальный подход здесь недопустим. Три заседания в год, несколько мероприятий и отчет сами по себе ситуацию не меняют. Если появляется новая проблема, комиссия должна реагировать сразу, а не ждать очередного заседания», — подчеркнул руководитель региона.

Он заметил, что у антинаркотических комиссий есть полномочия и необходимые инструменты, и они являются важным звеном общей системы профилактики. Поэтому нужно работать с конкретными проблемами, объединять все службы и сопровождать каждый вопрос до решения.

«Поручил главам муниципальных образований усилить взаимодействие всех служб, которые занимаются профилактикой наркомании, и не оставлять выявленные проблемы без дальнейшего сопровождения. Если вопрос не решается на уровне города или района, нужно сразу обращаться за помощью на республиканский уровень — в правительство или ко мне лично. Главное: не замалчивать проблему и не откладывать ее решение», — добавил Махмуд-Али Калиматов.