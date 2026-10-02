УПЧ в Ингушетии помог восстановить право студентки на пенсию по потере кормильца

Как информировали «Ингушетию» в пресс-службе ведомства, дочь заявительницы обучается на очном отделении. При обращении в клиентскую службу Социального фонда России документы были оформлены на назначение трудовой пенсии умершего отца вместо социальной пенсии. В связи с этим у семьи запросили сведения о трудовом стаже кормильца, которых не было, после чего в назначении выплаты отказали. При этом о допущенной при оформлении документов ошибке заявительницу не уведомили.

Уполномоченный направил в СФР запрос для проверки изложенных обстоятельств. После представления необходимых документов, подтверждающих обучение студентки, фонд принял решение назначить ей социальную пенсию по случаю потери кормильца с сентября 2025 года.

Размер назначенной пенсии составил 9424 рубля. Кроме того, к выплате установили федеральную социальную доплату. За весь период, в течение которого выплата не производилась, студентке перечислили 108 тыс. 889 рублей социальной пенсии и 70 тыс. 938 рублей федеральной социальной доплаты.

Таким образом, право студентки на пенсионное обеспечение восстановлено в полном объеме. Пенсия и социальная доплата назначены с момента возникновения права, а невыплаченные суммы компенсированы.