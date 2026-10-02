Работодатели Ингушетии представили вакансии участникам форума «Поколение 18-35»

«Соискатели смогли напрямую пообщаться с представителями различных организаций и предприятий, узнать об актуальных вакансиях и условиях трудоустройства. Среди работодателей — «Сад-гигант», Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж, МФЦ, МВД, завод «РИАК», УФССП, АНО «Мой бизнес», Министерство сельского хозяйства, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», Госбюро МСЭ, Министерство труда и Управление Росгвардии по республике», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы фонда.

Участникам предложили вакансии с официальным трудоустройством и социальными гарантиями. Специалисты филиала и приглашенные карьерные эксперты консультировали соискателей по подбору подходящих предложений, вопросам бесплатной профессиональной переподготовки и подготовке резюме.

По итогам ярмарки ряд участников получил предложения о трудоустройстве и предварительные приглашения на собеседования. Организаторы отмечают, что мероприятие стало частью работы по содействию ветеранам СВО, членам их семей и молодежи в профессиональном самоопределении и поиске работы.