Химико-токсикологическую лабораторию планируется создать в Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на отсутствие в республике собственной лаборатории для химико-токсикологических исследований. В своем Telegram-канале он отметил, что сейчас исследования биоматериала на содержание наркотических, психотропных и других токсических веществ и их метаболитов проводятся в учреждениях соседних регионов. Это увеличивает сроки получения заключений.

Минздраву республики поручено подготовить необходимую документацию, определить перечень оборудования и представить расчеты его стоимости.

«После подготовки документов и расчетов определим порядок финансирования. Параллельно будем прорабатывать этот вопрос, чтобы перейти к созданию лаборатории в республике. Она необходима, чтобы проводить исследования на месте и сокращать сроки получения результатов», — подчеркнул руководитель субъекта.