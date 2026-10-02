Культработник из Ингушетии стала лауреатом межрегионального фотоконкурса 

Как информировали газету «Ингушетия» в РДНТ, проект был приурочен к Году единства народов России и имел просветительскую цель — показать через фотографии культурное и духовное богатство страны. Участники из разных регионов представили снимки, отражающие национальные традиции, обряды, праздники и ремесла, которые передаются из поколения в поколение.

Для Пятимат Аюповны, ежедневно работающей в сфере культуры предгорного села, участие в конкурсе стало логичным продолжением её деятельности по сохранению самобытности и развитию народного творчества. Награда в специальной номинации подтверждает, что её работы передают не только красоту родного края, но и глубокий смысл — важность дружбы и взаимопонимания между народами.

Жюри по достоинству оценило художественный уровень снимков и искренний вклад культработника в укрепление единства страны, показав, что в сельских ДК работают настоящие профессионалы, чьё творчество заметно на всероссийском уровне.