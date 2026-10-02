В Ингушетии оценивают эффективность реабилитации наркозависимых 

По его словам, с начала года была проверена деятельность 12 таких учреждений. В отношении шести из них материалы уже направлены в суд. Будет решаться вопрос о прекращении их работы.

При этом, как подчеркнул руководитель региона, количество проверок и выявленных нарушений само по себе не показывает эффективность реабилитации. Важно понять, сколько людей после прохождения курса действительно возвращаются к полноценной жизни, начинают работать и больше не употребляют наркотики. Именно этот показатель, по его словам, имеет ключевое значение.

«Если человек добровольно приходит за помощью, проходит реабилитацию, а после выхода снова возвращается к наркотикам, необходимо разобраться, почему это происходит. Значит, нужно оценить качество самой реабилитации и выстроить понятную систему сопровождения человека после выхода из центра», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Он поручил профильным ведомствам провести такую оценку и подготовить сводную информацию о работе реабилитационных учреждений, результатах проверок, эффективности программ и дальнейшей судьбе людей, прошедших лечение.

«Также обратил внимание правоохранительных органов на необходимость пресекать деятельность учреждений, которые работают с нарушениями законодательства. Речь в том числе идет о проверке документов на право ведения этой деятельности, взаимодействии с прокуратурой и обращении в суд при выявлении нарушений», — написал Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.